著名對沖基金經理Mike Novogratz接受《彭博》訪問指他正在做空5年期美國國債，以對賭各國央行會因經濟復蘇而轉為收水，同時他押注Facebook，因為預計這社交媒體巨頭本季度將推出Novi數碼錢包，「突然之間，將有24億人連接到這個加密空間。」

這位炒比特幣而身家暴漲超過50億美元的富豪認為，做空殖利率曲線的5年期部分，相較任何投資組合都是不錯的避險工具。他形容各類資產都因全球央行放水而炒高，假如接種疫苗取得成功，經濟爆炸式反彈，將可迫使美聯儲局主席鮑威爾退縮，轉為收水，「每個看好比特幣的人，事實上都應該做空5年期國債。」

根據Coinshares數據顯示，第一季虛擬貨幣基金和產品資金流入規模按季增長11%，破紀錄達45億美元，總市值亦剛超過2萬億美元，在兩個月內升了1倍。Novogratz預測，加密貨幣佔全球財富將由0.5%，增至今年年底1%。

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