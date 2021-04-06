日前友人傳來foodpanda實體舖準備開業的相片，細心一看，原來是該品牌旗下網上超市熊貓超市（pandamart）的商店。咁咪好似HKTVmall？這問題令我放緊假都要向公關求證。

pandamart確實將在元朗一私人屋苑開實體超市，去年公司開拓pandamart，逐漸在本港多區設立17個實體貨倉。今次新店是全港首間實體營運的零售超市，客人可即時落單及取貨。公關透露，該店是試驗性，但有機會發展到全港。

網上超市同時搞實體店，明顯是HKTVmall的營運模式，兩者business model越來越似。不過香港市場規模始終細，自萬寧、百佳、一田等等也大搞網店後，照辦煮碗同一營運模式，任你有再多錢燒也難逃頂爛市的事實。foodpanda或許考慮到這一點，嘗試在市場現有服務中differentiate自己，大玩「24小時全天候送遞、最快15分鐘送到」的「玩命」承諾；元朗實體店亦將提供24小時取貨服務。

目前數據反映，標榜即時送貨的網購服務確實有market。以這個復活節假為例，pandamart晚上10點後的定單多了三倍。再看對家營運數據，HKTVmall最新2月的活躍使用者較1月減少了12萬人，即「逛」店用戶減少了。相信公司意識到港人對網購需求的改變，及被foodpanda迎頭趕上的危機，本月中亦將跟機推出24小時「極速送」送貨服務，HKTVmall目標係一小時內快速送貨。

HKTVmall目前在本港網上零售市場仍然是絕對的龍頭，以GMV計佔行業網上銷售（撇除無店面零售類別）的44%，每月活躍用戶仍達135.3萬人。自武肺疫症出現後，本地網購看似走快了10年，市民購物習慣起了根本性改變。不過，競爭對手銀彈攻擊且服務貼地多變的新格局下，要坐穩龍頭之位並非易事。

商飛人