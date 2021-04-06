【數碼金魚缸】

非同質化加密貨幣（Non Fungible Token, NFT）最近成為了加密貨幣界熱話。Twitter創辦人Jack Dorsey把自己於2006年發出的第一條推文製作成NFT拍賣，最終以約高達290萬美元等值的以太幣成交。Tesla創辦人Elon Musk最近也在Twitter上表示發表了一首電子音樂，並一度稱要把它製作成NFT拍賣。

事實上，與NFT有關的加密貨幣，在過去一至兩月大幅跑贏比特幣和以太幣。NFT獨一無二的特性，可提供超越傳統加密貨幣的功能，也為投資者帶來新機會。

為以太坊平台重點技術

NFT也是加密貨幣的一種，使用區塊鏈技術記錄個別物件標記，並產生出獨一無二的NFT代幣。傳統加密貨幣例如比特幣或以太幣，屬於同質化代幣，彼此之間可以互相取代，因此價值也是相同，而且可以無限分拆。然而每個NFT背後代表的標記也不同，因此每個NFT代幣是獨一無二，一般不可分拆，因此價格有無限的想像空間。

技術上，NFT也是以太坊（Ethereum）旗下的產物，在2、3年前已經開始流行。透過以太坊ERC-721制式發行的是第一代的NFT，具體應用例子是Crypto Kitties（虛擬貓）。遊戲中，玩家買入一隻虛擬貓，就擁有一個品種參數獨一無二的NFT代幣，可以放於二手市場交易。由於虛擬貓可以交配生產下一代虛擬貓再出售，變相為這些NFT代幣賦予某種商業價值。當時遊戲的熱烈程度甚至影響到以太坊的運作，急增的流量導致汽價上升和速度變慢。

經過幾年的發展，以太坊已經推出第二代NFT的ERC-1155制式，可以同時支援同質化和非同質化的代幣交易，也可以一次過交易大批量的NFT代幣。至今NFT已經應用至不少其他領域，包括數碼藝術品、收藏品、音樂、多媒體的擁有權，也有更多的虛擬物件例如線上遊戲房地產、武器、虛擬貨幣網址等被製作成NFT，創新的應用還在陸續出現，超乎想像。Opensea.io是其中一個最常使用的NFT交易平台，從平台的各種類商品看到， 任何實在或虛擬的物件也可以打造成NFT， 變成有價有市的投資物。

投資如買藝術品考眼光

不過，直接投資NFT就像研究投資藝術品一樣，考驗投資者的眼光與耐性，而且不能期望會有很大的流通性，因此初學者不應胡亂嘗試。如果希望受惠於NFT的熱潮，比較安全的做法是投資於NFT相關的加密貨幣，或是投資於NFT相關業務公司的股票。根據cryptoslate.com的分類，首三大NFT相關的加密貨幣分別是Theta Network（THETA）、Chiliz（CHZ）和Enjin Coin（ENJ），在NFT熱潮下，三者也大幅跑贏了傳統的加密貨幣。

Theta Network是一個遊戲影片直播平台，用家可以使用平台幣和NFT作打賞或接受分成。Chiliz把區塊鏈與體育活動結合，以NFT形式推出粉絲代幣，可以投票參與體育隊伍的決策。Enjin遊戲公司有份制定ERC1155制式，使用ENJ平台幣可以打造出遊戲當中的專屬物件，持有人可以在二手市場出售，也可以選擇向公司贖回平台幣，本質上結合了同質化與非同質化的加密貨幣應用。

NFT股票波動大風險高

其他NFT的應用還有很多，例如線上遊戲Decentraland把地圖分成為不同的地段，每一塊格仔地段也以獨立NFT出售，並讓玩家自由炒賣地產項目。虛擬地產項目甚至可以放入廣告收取租金，與現實的地產項目性質十分相似。NBA Top Shot則把球星卡片以NFT出售，也成功掀起一陣搶購熱潮。

如果想參與NFT投資，除了投資加密貨幣之外，還可以透過買入相關的美股，與NFT相關的公司， 業務大致上圍繞媒體、體育、藝術品、收藏品和數碼產權等。儘管這些股票近幾個月的升幅巨大，大幅跑贏了牛皮格局的美股，然而這些股票非常波動，最大回撤甚至大於加密貨幣本身，原因可能是這些公司的規模較小，而且收入來源不穩定。因此，筆者還是比較傾向直接投資相關的加密貨幣。本篇文章數據分析源碼放於Github（https://bit.ly/3cRxjBT），有興趣請自行瀏覽。

量子雪球

作者電郵：quantum.snowball@gmail.com