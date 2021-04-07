亞洲電信（現稱雲鋒金融，376）2名前行政人員姚海鷹及王嵐，因就該公司股份進行內幕交易，被市場失當行為審裁處施加制裁。

因應證監會提起的法律程序，審裁處早前裁定2人就亞洲電信股份進行內幕交易的罪名成立，並下令3年內2人不得在香港處理任何證券，他們須分別交出就內幕交易中避免312.3萬元及107.7萬元的損失，同時支付證監會的調查和法律費用，以及審裁處研訊程序的訟費。姚海鷹在3年內不得擔任上市公司的董事或參與管理；姚不得再從事內幕交易，及王不得再從事構成市場失當行為的任何行為。

證監會表示，會將審裁處報告轉交香港特許秘書公會，並建議針對王採取紀律行動。

證監會根據《證券及期貨條例》第213條，於原訟法庭針對亞洲電信前主席兼執行董事呂瑞峰，涉嫌就該公司股份進行內幕交易而提起的法律程序仍在進行中。

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