由會德豐及信置（083）等五大發展商合作的長沙灣維港滙III，今日加推2號價單，涉及39伙，戶型涵蓋開放式至2房，包括10個開放式單位、17個1房及12個2房單位，實用面積277至449方呎，售價871.9萬至1,469.1萬元，呎價31,245至35,109元，平均呎價為32,710元。

扣除各項折扣優惠後，折實售價697.52萬至1,175.28萬元，折實呎價24,996至28,087元，折實平均呎價26,168元，與項目首張價單78伙均價25,868元比貴1.2%，而與I期一個月前首張價單均價24,628元比，就貴6.3%。2號價單39伙預計可套現約4.39億元（售價計），折實約3.51億元。

最低售價及呎價單位為1B座17樓E室，開放式間隔，實用面積277方呎，扣除最高20%折扣優惠後，折實價697.52萬元，呎價25,181元。

落實本周日（11日）以先到先得形式發售82伙，另6伙招標。單位包括14伙開放式、51伙1房及17伙2房單位。面積由277至524方呎，折實價666.88萬至1,300.24萬元，呎價24,075至27,937元，折實平均呎價25,818元。

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