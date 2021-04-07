美國證券交易委員會（SEC）表示，已經指控荷里活演員Zachary Horwitz一項涉及高達6.9億美元（約53.8億港元）的龐氏騙局。

《彭博》報道，Horwitz周二（6日）於洛杉磯被捕，涉嫌經營一個龐大的龐氏編局，通過兜售與HBO、Netflix以及其他平台的電影授權協議來騙取投者金錢。SEC在一份名中表示，Horwitz以及其公司1inMM Capital均沒有與HBO及Netflix建立任何業務關係，而是依靠假合約以及假電郵欺騙投資者。

而美國司法部亦表示，Horwitz使用其藝名「Zach Avery」，虛假聲稱自己獲得Netflix及HBO將在海外發行電影的版權，並打算籌集2.27億美元。

代表Horwitz的律師並未回應任何相關消息，而SEC表示，即使Horwitz向投資者保證他們的回報可超過35%，但實際上多年來一直均依靠騙取新客戶的資金，用以償還舊客戶的資金。SEC亦表示，Horwitz將這筆資金用於個人支出，包括買樓、前往拉斯維加斯旅行以及聘請著名室內設計師。

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