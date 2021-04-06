兒子鄧耀昇生意過度擴張，百億「舖王」鄧成波傳陷財困，近半年急沽15項舖位及舊樓物業，套現約19億元救亡。在鄧成波債務纏身之際，本報接獲消息指出，其妻葉少萍亦頻頻撲水，在大眾銀行借私人貸款750萬元後，再抵押保單套現多逾300萬元，其間更補交一份入息證明，以證明自己在關聯公司以月入3.5萬元擔任顧問，令人擔憂鄧成波一家的財政狀況。

有不願具名的知情人士更指，這種依靠關連公司薪酬作為入息憑證，本身銀行應警愓有關貸款申請，惟現時照獲批出，審批流程令人懷疑。

有知情人士爆料，現年61歲的葉少萍去年下旬以「保單融資」撲水。她5年前透過大眾銀行購買一份友邦保險，每年供款100萬元，並已完成供款期，截至去年11月19日，該份保單現金價值為375.98萬元，「鄧成波太太想用現金價值按畀大眾銀行，套現逾300萬元」，抵押成數近8成。

保單融資的金額取決於保單價值，將權益由保單持有人轉移至貸款機構後，保單持有人從保單中的現金價值套現，若保單持有人去世，貸款機構可對該保單進行退保，並使用退保價值償還未償還貸款。

上述人士指，大眾銀行信貸部要求葉少萍提供不少於3.5萬元的入息證明，她其後才提交一份入息證明，以證明自己在一間名為Gorth Management Limited出任顧問一職，而巧合地入息證明於去年11月1日生效，月薪為3.5萬元正，並附上12月4日、12月9日及1月7日的出糧紀錄，剛好達到貸款審批條款。

根據聯交所資料，鄧成波為Gorth Management集團主席，公司主要業務包括房地產投資、改造及發展，意味葉少萍是在家族關連公司收取薪酬，而這類型收入在銀行風險管理部通常會較為警惕，原因是擔心資金只是「左手交右手」。

大眾銀行有聲音質疑該份入息證明的真實性及正當性，「一個住喺幾億物業嘅人（鄧成波妻），點會返份3.5萬元月薪嘅工，仲要已經61歲」，「份（入息證明）文件好粗糙，個印扱到歪晒，同埋出糧紀錄有咩理由做咗一個月就出兩次糧，仲要（首兩次）只是相隔三日」。知情人士質疑，葉少萍在其丈夫公司只是「掛名顧問」。

上述事件在大眾銀行內幾乎通天，信貸部同事、不少部門主管都知情，但礙於鄧成波是大客，「佢哋覺得生意行先，所以都要過（審批），同埋屯門分行經理都有畀壓力我哋（信貸部），叫我哋盡快處理審批」，形容銀行「唔止係隻眼開隻眼閉，擺明幫佢冚」。

據了解，大眾銀行信貸部最終批出保單融資貸款，葉少萍12月中旬套現至少300萬元。惟該銀行再經評估後，認為她外債甚多，故要求額外交出50萬元定期，知情人士另透露，葉少萍早前已在該行借私人貸款750萬元，未知有否其他債務。

對於信貸部在壓力下批出疑似有問題的貸款申請，本報上周一向大眾銀行查詢審批過程是否有問題，會否擔心淪為壞賬，以及是否有跟進行動，該行至今未有回覆。

就葉少萍被指是「掛名顧問」，用作申請保單融資的收入證明真實性成疑時，Gorth Management發言人表示，有關指控實為無中生有，公司保留法律追究權利。葉少萍主要職責是就公司發展提供意見。至於其個人的財務安排，公司不便評論，相信銀行有既定程序，處理客戶申請安排。

有不願具名的銀行業界表示，銀行審批信貸時重視客戶收入真實性，以減低風險。而貸款申請人的收入證明若來自家族公司，銀行通常會警惕，除了出糧紀錄外，更會要求查核公司財務報表，並以公司營運情況作為審批貸款其中一項標準。若然公司營運不佳或接近是空殼公司，則會否決貸款申請，惟難評估及推測實際情況。

波叔家族近半年沽貨套現20億元

鄧耀昇生意過度擴張及過度槓桿，在武漢肺炎疫情下受到重擊，令到鄧成波急沽貨套現。鄧耀昇去年2月就以高價7.7億元入主松齡護老（1989），以分期方式付款，並在收購時與原大股東嚴定國訂立一筆5億元貸款協議，惟鄧氏父子屢傳陷入財困而拖欠貸款。雖然貸款最終於上月還清，但仍觸發結束分期付款制度，遭控股公司入稟追討2.6億元。

波叔家族去年10月開始連沽多個大額物業，過去半年已沽出最少15項物業，套現約20億元（見表）。單計今年首兩個月，已賣出12個物業，總值近10億元，部份更不惜蝕讓出貨。父子二人3月初接受傳媒訪問時稱，沽貨比例佔旗下資產總值近800億元相當小。

原由波叔持有的西貢親民街16號西貢花園巨舖，於2017年以4.38億元購入，2018年曾以招標方式出售，開價6.8億元，惟商舖市道備受疫情打擊，波叔為求出貨，最終大幅劈價4成，今年1月以「蝕本價」4億元易手，持貨近4年轉售，賬面勁蝕3,800萬元。

波叔除了瘋狂出售旗下資產，旗下陞域集團及佳源國際（2768）持有的屯門「龍床盤」菁雋，去年更出現「拖佣」風波。該盤2018年底開售，累沽349伙，套現約9億元；有代理指發展商至今仍拖欠約三成代理佣金未付，估計金額逾1,620萬元，有代理哭訴「出糧難過中六合彩」。

去年6月，鄧成波父子被揭四出向銀行及財務公司撲水「供樓」，波叔當時已承認，「銀行都借到爆，咁就貴啲（財仔）都要借，要供樓維持商譽！」他慨嘆一切是為了下一代。其子鄧耀昇近年欲當「酒店大亨」，以其英文名字命名的陞域集團（Stan Group），數年間豪掃市值百億元物業，疫情下慘變重債包伏，最後要賣樓救亡。

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