【本報訊】樓市遲買會貴心態下，二手屋苑破頂及創新高之聲再度湧現。荃灣「窮人恩物」樂悠居，呎價首次升破2萬元，當年「4球」買到500方呎，但9年後的今日，「6球」只買到300方呎。

美聯吳洪剛稱，樂悠居高層19室，實用面積312方呎，屬一房最靚「樓王」，單位開價635萬元放售單位不足1個月，即獲外區上車客以627萬元承接，呎價20,096元，創屋苑呎價新高。但代理指，現時荃灣樓齡較新的物業，呎價逾2萬元已成常態，故今次成交屬市價水平。

屯門二線屋苑新屯門中心，樓價兩個月癲升90萬元。祥益黃慶德稱，新屯門中心8座高層D室，實用面積603方呎，三房間隔，單邊享全河景，以730萬元沽出，呎價12,106元，造價再創屋苑新高。新買家本身為同屋苑業主，現以太太首置名義入市，毋須支付樓價15%印花稅。原業主2016年以440萬元買入，原本叫價750萬元，放盤不足一星期賣出。同座同座向中層D室，今年2月成交價只是640萬元，不足兩個月升價90萬元，升幅14%。

菁雋業主反價12萬沽

屯門「龍床盤」菁雋錄反價成交，代理指高層32室，實用面積132方呎，業主原本叫價250萬元，最後反價12萬元，以262萬元連租約沽出，呎價近2萬元。原業主2019年7月以221萬元買入，賬面獲利41萬元。由於單位未過3年，須支付樓價10%的SSD稅項，涉26.2萬元，有關稅項由買家支付。

復活節樓市復活，二手樓交投旺。中原地產統計的十大屋苑，過去周六及日錄得25宗成交，創3周新高，較上周末13宗急升92.3%；一連5天復活節及清明節長假錄得61宗成交，是繼2012年62宗後，創9年復活節假期新高。

中原陳永傑表示，近日二手市場較一手市場暢旺，可承造高成數按揭的上車盤深受用家歡迎，嘉湖山莊5日假期錄得13宗成交，成十大屋苑之首。