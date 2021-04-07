國家外滙管理局公布，3月份外滙儲備跌至31,700.3億美元，低過市場預期31,780億美元，較2月底下跌350億美元，降幅為1.09%，並已錄得連續3個月下跌，主要由於美元強勢，令其他貨幣計價資產下跌。

國家外滙管理局副局長王春英表示，3月內地外滙市場運行穩定，外滙供求基本平衡。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情和疫苗進展、主要國家財政政策及貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，令主要國家債券價格有所下跌，全球股市總體上漲。滙率折算和資產價格變化等因素綜合作用，3月外滙儲備規模下降。

展望未來，境外疫情形勢依然複雜嚴峻，全球經濟復甦和國際金融市場仍面臨較多不確定不穩定因素，但內地國內經濟發展動力不斷增強，積極因素明顯增多，有利於外滙儲備規模保持基本穩定。

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