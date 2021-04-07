老虎系對沖基金經理Bill Hwang旗下家族辦公室Archegos爆倉事件，有傳華爾街投行曾約談共同處理是次危機，但遭高盛「叛變」搶先解除頭寸。《CNBC》最新報道，摩根士丹利早在Archegos爆煲前夕，便向少數對沖基金客戶出售50億美元（約390億港元）的股票投資組合，成功避過一劫。

報道引述消息人士稱，大摩於3月25日傍晚以折讓價出售Archegos相關持股，並向對沖基金指是次行動與孖展補倉有關，可防止一名客戶倒閉。3月26日，高盛與大摩繼續拋售Archegos股票組合，使多隻概念股股價急瀉，多間大行被迫不問價斬倉。由於大摩當時未有指出，倉位涵蓋百度、騰訊音樂等股票，使上日接貨客戶感到被大摩出賣。

截至去年底，大摩是Archegos投資組合的最大持份者，證券組合價值180億美元；其次為瑞信，持有100億美元。一旦大摩慢半拍或損失慘重，而大摩沽貨後，高盛亦沽出105億美元的Archegos持股。大摩拒評上述消息。

另外，瑞信早前宣佈，因Archegos事件勁蝕47億美元（約365.6億港元），抹去一年利潤，首席風險及合規總監Lara Warner與投資銀行部門負責人Brian Chin被炒，但行政總裁Thomas Gottstein則會留任，管理層被取消花紅及削減股息。

摩根大通分析師Kian Abouhossein和Amit Ranjan於一份報告中表示，持續的負面新聞可能會打擊瑞信其他業務，故將瑞信評級從「增持」下調至「中性」，目標價降至11瑞郎，跑輸同行。

他們估計，連同金融初創Greensill破產風波，包括20億美元訴訟撥備、更高監管要求下增加20億美元資本支出，瑞信整體影響或達到稅前87億美元的規模。雖然瑞信並非唯一一個Archegos爆倉受害者，但大摩、高盛及德意志銀行等競爭對手，卻能在盡力減低損失下，迅速平倉頭寸。

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