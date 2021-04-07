豪宅新盤登場，新地（016）沙田多石街瓏珀山短期推出不少於40伙招標，新地副董事總經理雷霆表示，瓏珀山主打大單位，以豪宅定位，勢打造成「沙田區的天鑄」。

雷霆指，沙田區多年沒有同類型豪宅，瓏珀山主打三、四房大宅，將短期內推出不少於40伙作招標，定價參考同區九肚山雲端，以及同區新盤價錢，現時呎價約2萬元水平，他強調瓏珀山勢打造成同系何文田天鑄的級數。他預期項目可吸引同區換樓客甚外區客源。

雷霆指，一手樓市有回氣跡象，加上疫苗開始接種，期望之後通關再刺激樓市。第二季新地將推出多個新盤，包括屯門御海灣2期、元朗站上蓋項目、天水圍Wetland Seasons Park三期。

瓏珀山今日公開三個示範單位，包括一對四房雙套房單位及一個未改動三房示範單位。四房單位以Crown Tower 16樓C室為藍本，實用面積1,494方呎。連裝修單位拆掉其中一間睡房，納入客廳位置，令空間更廣闊。入門經過玄關，右方為長形廚房連工人房。客飯大廳設計典雅，飯廳放置橢圓形飯枱，客廳外連長形露台。主人套房以木系設計為主，空間偌大，套廁設計以翡翠色調為主，附蛋形浴缸。根據示範單位資料，單位樓層高度達3.375米，惟受場地所限未能實際建成該高度。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略