常常說藝術家為藝術而犧牲，原因之一是以往藝術家收入總是不穩定而令生活出現困難，通常苦於沒有渠道把作品變現。NFT的出現，對藝術工作者而言是一大福音，除了在加密貨幣平台上出售NFT賺取收益之外，有部份平台在藝術品被二次轉售時讓原作者可以抽取一定百分比的佣金，持續的版權費現金流，有助降低成為藝術家工作者的門檻。

不過，藝術品由於定價模糊，非常容易被利用來洗黑錢。數碼藝術品由於可以匿名地在區塊鏈上交易，政府機構要監管數碼藝術品實在困難。例如，不法之徒可能利用匿名的賬號把NFT互相交易，達到隱藏資金來源的目的。未來要追蹤黑錢來源的難道越來越高，政府為了盡快堵塞漏洞，有可能規管NFT交易，投資者務必留意相關的政策變動風險。

NFT是DeFi重要部份

NFT獨一無二的特性，對於去中心化金融（DeFi）發展也有着不可或缺的貢獻。全球最大DeFi平台Uniswap今年即將作出version 3重大升級，其中在自動造市（automatic market making）一環也會使用到NFT技術。以往作為造市者，用家只會獲得同質化的流動性持量代幣，意味着所有造市者將面對相同的系統性風險。新版本容許造市者選擇只在某個價位之內提供流動性，因此要使用非同質化的持量代幣。這種機制容許只對特定價位區間造市，改善了風險管理。