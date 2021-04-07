聯交所GEM上市委員會譴責心心芭迪貝伊（8297），及其前執行董事兼監察主任陳麟書， 及前執行董事兼行政總裁姚冠邦。

聲明指出，由於陳麟書和姚冠邦持續不履行《GEM上市規則》所載的責任，2人若留任，將有損投資者的利益。

在該公司於2017年7月上市後不久，2人各自從公司取得6筆總值約1,000萬元的免息及無抵押的貸款，自用或按其指示使用。這些貸款並不是為該公司適當目的而使用，也沒有獲得董事會或股東批准。

此外，姚冠邦於2017年9月繞過內部招聘程序，在沒有明顯合理目的下，促使該公司的附屬公司與數名人士(包括其妻子及親戚)簽訂僱傭合約，明顯的利益衝突情況未有解決。

上市委員會指出，該公司、陳麟書及姚冠邦違反了數項《GEM上市規則》。2人的行為屬嚴重違規，令投資者利益蒙受風險。

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