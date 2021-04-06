筆者今期綜合了幾點買保險的小知識，幫助讀者獨立思考，選擇對自己最好的保障。

1. 市場上的大額的住院醫療保險，每年可以賠償數千萬元，聽落吸引，但你是否真的需要這麼大的賠償額呢？這類保險的保費將會隨年齡而每年增加。年紀大的時候，保費負擔將非常沉重。

2. 客戶往往誤會了整份保單的回報率。一份有儲蓄成份壽險的每年/月保費中，先要扣除保險成本（相關死亡率），再扣除保險公司的營運成本後才計算回報。如果閣下每月付保費1,000元，當中可能只有約700元會有回報。還有一點：保單內所有醫療、危疾、意外等附加保障（如有）是不帶回報的。可惜不少客戶誤以為每年/月自己所付的全數保費有約3厘回報，這是一個美麗的誤會。

3. 普通人其實用不着買終生壽險（Whole Life）。其實到了65歲後的人生責任（如：供樓、子女教育等）已經完成，買一份定期壽險（Term Life）保到65歲已經足夠了。

4. 客戶經常被誤導，以為Term Life 的保費會按年齡遞增，最後高至難以負擔。其實香港市面上一早就有Term Life 是以均衡固定保費（level premium）保到65歲，而且可以網上自己購買，非常平、非常方便。

5. 客戶以為斷供Term Life是沒有損失，因為Term Life沒有儲蓄成份。這個說法有問題！因為保費每年是固定的，這意味着你早期付出多於你真正要付的保費，這些多付的保費給你在後期使用。如果你在早年斷單，將損失了留作日後使用的保費。

買保險時切勿太快下決定， 「貨比三家」仍然是金科玉律。

金堅