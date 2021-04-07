中國前首富、國美零售（493）大股東黃光裕重出江湖，晚上出席分析員電話會議，是其出獄後首度參與公開活動。黃光裕表示，面對中國電商巨頭的挑戰，直言「誰也滅不了誰」，不排除促成合作。

黃光裕表示，國美與淘寶、京東、拼多多等電商平台的關係，「我們的心態和戰略是開放的，誰也滅不了誰」，只要經營方式正確，「誰對誰的制約都是暫時的。」他指出，不排除與任何一方合作，會視這些電商有成熟的銷售平台，國美也會進駐銷售。

他表示，國美零售正拓展線上銷售及全渠道零售，相信市場空間很大，而未來市場亦會循娛樂路線走，例如透過抖音帶貨，「就近體驗，都是國美能夠勝出的可能」，未來將盡可能細緻及快速實現這些戰略。

未來18個月爭GMV達2000億

對於發展計劃，國美零售料在未來18個月內，大幅擴張門店及做好線上銷售，門店目標將由目前3,400多家增至6,000家，每月活躍用戶達1億以上，商品交易總額（GMV）規模達2000億元人民幣。

黃光裕2008年被北京警方扣查，2010年8月30日法院以他涉及非法經營罪、內幕交易罪，以及單位行賄罪等，被判監14年。北京市第一中級人民法院去年6月24日公佈，根據刑罰執行機關報請，裁定黃光裕假釋，今年2月正式出獄。

黃光裕在國美的成就被譽為「國美神話」，35歲成為中國首富，2008年集團高踞「中國連鎖百強企業」第一名，年銷售額達1,200億人民幣。但他服刑期間中國零售業大執位，國美正面對阿里巴巴（9988）、京東（9618）等電商巨頭的競爭。

放租予國美零售變相增持

另外，國美零售公布，向黃光裕租用北京及長沙三處物業，分別為國美商都、湘江玖號及鵬潤大廈，租期分別自7月或2023年3月開始，至2040年底為止。

有關物業總租金178.65億人民幣，國美將以每股2.11元發行99.2億股，支付當中175.76億人民幣，相當於擴大後股本29 %，作價亦較收市價1.67元溢價26.3%；另外轉讓持有美國投資物業的子公司Hudson Assets予黃光裕，以支付餘下2.9億人民幣。完成後黃光裕持有國美零售股權，將由51.17%增至65.52%，遂申請清洗豁免。

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