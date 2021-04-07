電視廣播（TVB，511）大股東黎瑞剛接受傳媒專訪時指，對TVB「非常不滿意」，批評TVB節目老化、製作技術落後、內部山頭林立等五大缺失，直言電視台離年輕觀眾越來越遠，需要引入更多創意節目，包括內地青年的創富故事，以啟發香港年輕觀眾，同時他表示日後將積極參與TVB的運作。

黎瑞剛接受《星島日報》專訪，他形容TVB已「迷失十年」，並對大台「不滿意，不滿意，而且是非常不滿意」。他狠斥TVB創新乏力，由管理團隊以至節目均全面老化，而且「山頭林立，矛盾很多，難以形成合力」，管理層決策亦失誤，例如買入星美控股債券以及其他債券，導致公司蒙受重大損失，撇賬高達8.3億元，即使開拓電商業務Big Big Shop，使用體驗也很差。

談及節目內容時，他指TVB製作已較內地落後，以往台慶陣容鼎盛，但現在變得封閉，猶如「自己人自娛自樂」。他指聘請曾志偉、王祖藍只是改革第一步，TVB應該更加開放，並指這次來香港除了參加公司董事會之外，亦拜訪了業界負責人，希望可以加強合作，又表示日後將更積極參與TVB運作。

黎瑞剛被封「中國梅鐸」，在內地經營大量文娛業務，曾任上海市委副秘書長、辦公廳主任，更是中共黨員。TVB於2017年一次回購計劃中，意外揭露公司實際股權結構，發現最大單一股東Young Lion股權架構複雜，當時證監會質疑TVB真正話事人是黎瑞剛，而非主席陳國強。根據廣播條例，免費電視持牌人必須為本地人，非永久居民擁有的話事權受到嚴格限制。證監會其後將事件轉介通訊局處理，2019年通訊局表示，沒有足夠證據顯示無綫違反《廣播條例》有關「不符合持牌資格人士」或「受限制表決控權人」的條文。

TVB最新報8.44元，升1.6%，較2017年高位33.7元，累挫75%。

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