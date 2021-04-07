美國植物肉製造商Beyond Meat（美：BYND）宣布，位於中國浙江的生產及研發中心投入營運，乃首個海外基地，將採用當地供應鏈，為中國提供植物肉產品。

Beyond Meat公布，該新廠房位於上海附近的嘉興經濟技術開發區，將在中國製作其產品，包括植物牛肉、雞肉，以及去年針對中國市場而推出的植物豬肉「Beyond Pork」，其中會使用當地供應鏈製作。除了擴大生產規模及擴展中國零售與餐飲業務外，亦具研發設備，為中國戰略合作夥伴創造獨特產品。

Beyond Meat子公司別樣（嘉興）在去年9月，跟嘉興經濟技術開發區達成協議，於該處建立生產和研發中心，料中國有潛力成為最大的植物肉產品市場。除了中國，Beyond Meat今年亦將在歐洲設廠。

提升定價指標

Beyond Meat創辦人兼行政總裁Ethan Brown表示，中國是全球最大肉類產品市場之一，在當地設廠是一個里程碑，並會為此長期投資，相信生產設施落成可提升定價及可持續經營的指標，為中國市民提供美味植物肉同時，亦對人類及地球有益。

Beyond Meat中國區總經理陳美瑜就指，中國植物肉市場不斷擴大，已受到當地消費者歡迎，新廠房可加快創新步伐，得以更快速及更具規模推出產品，來保持該地區的競爭力。

去年Beyond Meat透過與星巴克合作，大舉進入中國市場，亦為內地肯德基、必勝客等餐廳推出指定食品，又在去年7月與阿里巴巴（9988）旗下的盒馬合作，進入中國零售市場。

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