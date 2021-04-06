【本報訊】港股今日才復市，A股則先於昨日啟市，同日數據卻顯示人行在公開市場的操作實際上有資金淨回籠，是一個月以來首次。上證綜合指數昨日跌0.04%至3482點，深成指則跌0.28%至14083點，兩市成交額僅6601.98億元（人民幣．下同）。酒股弱勢，貴州茅台挫1.7%至2,126元，造紙股和鋼鐵股分別跌約2%和1%。

人行昨公佈公開市場操作，進行100億元7天逆回購操作，但一些較早前的逆回購操作因假期關係，延至昨日才結束，最後變成淨回籠100億元，是3月5日來首次。彭博引述消息報道，內地今年首兩月新增貸款急升後，人行已要求主要銀行在年內放緩貸款增速。

人行上月22日曾召開信貸結構優化調整座談會，公開表明今年銀行貸款總量要以穩定為先，保持貸款平穩成長。報道指，人行在會上要求銀行今年的新增貸款要與去年一致。由於今年首兩個月新增貸款超預期激增，意味內銀需要限制今年餘下時間的貸款增張速度。

攜程通過港第二上市聆訊

今年首兩月內地新增貸款達4.9萬億元，按年增加16%兼創新高。報道引述知情人士稱，部份外資行近期也被窗口指導，要求控制其貸款增速。根據彭博統計，若今年維持去年新增貸款規模，即貸款增長約11%，創逾10年最低。人行未就報道作回應。

另外，內地旅遊服務網站攜程來港第二上市有進展，昨日在港交所網站上載聆訊後上市文件，意味已通過聆訊。