日本老牌電機製造商東芝（Toshiba）今早證實收到來自CVC Capital Partners的初步收購提議，《日經新聞》早前報道指，收購形式會將東芝私有化，交易規模或超過200億美元。

東芝股價今年以來上升33%，市值達1.74萬億日圓，昨晚（6日）東芝ADR在美股大升22%，創有紀錄最大升幅。

知情人士透露，東芝董事會今日開會討論這一潛在交易，根據《彭博》滙編數據，過去12個月中，私募股權公司針對日本企業的交易規模總計達到151億美元。現時東芝CEO車谷暢昭2018年才加入，曾是CVC的一名高層，他上任後一直試圖恢復投資者的信心，讓接連受會計醜聞和巨大虧損打擊的東芝東山再起。

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