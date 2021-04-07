長假期結束，個別新盤撻定重現，其中恒大（3333）屯門掃管笏的珺瓏灣2期，最新連錄3宗買家撻定個案，合共殺定逾81萬元。

一手成交紀錄冊顯示，單位為珺瓏灣2期3座15及16樓E室，以及3A座17樓A室，3個單位同屬一房間隔，實用面積307至319方呎，在上月26及27日分別售出，成交價537.3萬至554.2萬元，呎價平均約1.74萬元，全部採用建築期付款。不過，買家在購入後約一周相繼放棄上會，料遭沒收樓價5%定金，合共81.305萬元。

另外，內房佳兆業（1638）及宏達控股合資的深水埗醫局街203號弦雅亦錄一宗撻定，單位為16樓A室，實用面積294方呎，一房間隔，去年12月以599.2萬元售，呎價20,381元。買家當時選用建築期付款，料已付樓價8%定金，撻定損失近48萬元離場。

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