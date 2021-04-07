比亞迪（1211）於上月已公佈首季業績，純利按年升1.62倍至42.34億元（人民幣，下同）；每股盈利1.47元，派每股末期息0.148元。比亞迪舊年實現收入按年升26%至1,534.69億元，其中汽車、汽車相關產品及其他產品業務嘅收入按年升38%至819.58億元；手機部件、組裝及其他產品業務的收入按年升13%至593.54億元；二次充電電池及光伏業務的收入按年升20%至117.05億元。比亞迪預期截至今3月底止首季度盈利錄按年增加78%至166%，至2億至3億元，每股基本盈利為0.06至0.09元。

雖然比亞迪今年首季業績指引較為疲弱，觸發券商下調其全年盈利預測，不過集團持續喺內地新能源汽車市場中增加市佔率，預料集團今年新能源車銷量達40萬輛，相當於內地新能源車市佔兩成。公司將會轉型至智能流動解決方案提供商，而集團喺新能源汽車方面保持科技領導地位，以及喺具吸引力新平台推出新車型，估計可帶動其每股盈利於2020-2023年間年均複合增長率達20%。

集團計劃逐步淘汰現有使用鎳鈷錳（NCM）電池嘅純電動車，並於4月開始推出更多磷酸鐵鋰（LFP）刀片式電池嘅電動車。投入成本上升、淡季跟減少鎳鈷錳電動車庫存係集團今年首季盈利指引平淡嘅主要原因。集團亦致力降低仍處於虧損嘅內燃引擎汽車（ICEV）銷量以改善組合，成本投入增加及最新嘅產能擴張進程，導致券商調低其今明兩年每股盈利預測。但考慮到集團保持強勁增長及盈利可見度改善，大部份券商仍維持其買入評級。

另一方面，比亞迪最快於今年下半年銷售車用鋰電池，更唔排除分拆旗下弗迪電池（Fudi）上市，以推動業務擴張。比亞迪開始對外出售自家製鋰電池，係希望擴大電池製造業務嘅規模。弗迪電池有限公司於2019年5月5日註冊完成，其前身係比亞迪鋰電池有限公司，早於1998年就已成立。

比亞迪今年股價仍有多項催化劑，包括新車款推出推動銷售，刀片電池可能獲同業青睞及分析半導體業務推動估值重估。而比亞迪股價已由高位278.4元大幅回調四成至日前低位157元，現價估值已重返吸引水平，不妨於170至175元收集，上望目標200元，中長線目標250元，跌穿158元止蝕。

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