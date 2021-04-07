騰訊（700）大股東Naspers於2018年配股後口頭承諾的3年禁售期恰巧剛過，本報上月分析配股機會極大，最新該南非公司於約翰內斯堡交易所公佈，擬透過旗下公司Prosus配售最多1.92億股，大約佔已發行股份2%，配股後持股由30.9%跌至28.9%。

銷售文件披露，是次作價為575元至595元，較今日收市價629.5元折讓5.5%至8.7%，將會明天（8日）交易。花旗、高盛和大摩作聯席全球協調人和聯席賬簿管理人。

Prosus已通知騰訊有關配售行動，騰訊表示理解及支持。Prosus承諾未來3年不會售出騰訊股份，以表示對騰訊長遠發展具有信心，「騰訊係世界上其中一間一流嘅公司，自從2004年上市以來穩定地提供價值。」

Prosus：出售騰訊持股以改善財務狀況

Prosus表示，套現所得希望提升公司財務彈性以投資初創，以及一般營運用途，另外亦可為其主要業務提供資金發展和作出收購。

公司補充，武漢肺炎加速集團增長，包括互聯網、線上點餐、教育、電商、支付和金融科技等業務，並從中發現機會，因此藉此發展其業務規模。

專家：減持為市場預料之內 575元可考慮購入

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，現時剛好為3年前Naspers口頭禁售期過去，這次減持為市場預料之內，近日股價走勢及高比例沽空亦反映市場預測。

林嘉麒認為，以騰訊業績及現時政策來看，股價已一定程度反映減持的消息，認為「唔係咁大件事」，下跌空間有限，跌穿配股價的機會較低。他不認為會重演騰訊3年前配股後連跌數月的翻版，如跌至575元配股價下限可考慮購入。

銀河證券業務部發展董事羅尚沛就指，3年前騰訊由配股價405元最低跌至249元，某程度是反映市場擔心Naspers「沽完會不停再沽」，但現時市場相信公司不會任意放售公司資產，故難重演3年前不斷下跌劇本。

他亦提到除了減持因素，近日騰訊亦因政策問題困擾令股價浮沉。問到持貨投資者如何部署，他指「今日跌廿幾蚊唔走，聽日再跌都唔會走啦，好多散戶都認為佢一升就會彈返幾十蚊。」他亦建議欲博反彈投資者如明日跌至580元附近「睇吓會唔會再跌先算」。

羅尚沛重申，公司仍受反壟斷法困擾，「個個覺得搞完螞蟻就到佢」，加上650元以上蟹貨多，上望空間十分有限。

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