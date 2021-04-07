百富環球（327）公佈截至去年底全年業績，純利按年升44.3%，至9億元；收入按年升14.7%，至56.51億元，創歷史新高；每股盈利為0.828元；建議派末期息0.1元，上年同期派0.06元。

首席財務官張仕揚表示，旗下雲端應用平台PAXSTORE和硬件造成規模效應，去年收入為1,000萬元，遍及全球超過80個國家，接入終端接近200萬台，今年重點側重在提升用戶數量，收入反而為次要，預計在2023年收入達1億元，接入終端1,000萬台，而且PAXSTORE接近不會造成額外開支，因此有利未來利潤。

海外市場佔集團收入94%，出貨量逾1,000萬台。張仕揚提及在拉丁美洲市場方面，和支付平台stone（STNE）等公司有合作，並提供相應產品，巴西的安卓產品並未普及，另外每2至3年客戶就會因應政府、支付平台要求更換一次POS機，因此未來3至5年有一定增長空間。

去年公司在歐洲市場收入增長36.8%，張仕揚解釋是因為公司較其他競爭者的產品更多元化，另外其主要對手去年被私有化，股東易手令其客戶對公司有所懷疑，因此有部份客戶轉和百富環球合作。

張仕揚續指，去年安卓產品出貨量近200萬台，佔收入逾30%，預計未來3至5年會提升佔比至70%至80%。

百富環球預期，今年收入按年增長10%，毛利率按年增長39%至41%，經營利潤按年增長18%至20%。張仕揚表示，中短期方面認為美國、巴西、印度和日本市場會有明顯增長，長期則看重南非、埃及和尼日利亞。

百富環球現跌0.24%，至8.38元。

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