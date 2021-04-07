港股在今季第二個交易日表現回軟，回調近200點。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，港股近期投資氣氛轉弱，與A股疲弱有關，該行對今季中港股市走勢持觀望看法，預計恒指在第二季大部份時間會在28,000至31,000區間上落，最壞情況或見25000點，但認為此機會不大，該行認為美股和日股更具吸引力。

梁振輝指出，市場對內地收緊銀根的憂慮不減，加上兩會後未有重大政策落實，令A股年初至今持續走弱。港股受累A股的弱勢之下，後市表現將較為膠着、難以突破，「2月高位31,183點，將為短期頂部。」

在中港市場，渣打看好四大板塊，分別為非必需消費品、科技、工業及物料。對於近期科技股因美國債息走高而失色，梁振輝表示該板塊的投資氣氛的確轉變，而市場對行業反壟斷的政策憂慮仍在，但就指政策風險未有改變企業的基本面，部份企業有一定盈利增長的能力。

眾多市場中，渣打最看好美股在季內的表現，並偏好美股的金融、工業、物料及能源板塊。梁振輝解釋，美國財政刺激措施強勁及貨幣政策為股市提供支持，另外企業恢復回購亦有助提振股票表現。隨着今年盈利反彈預期持續升溫，渣打亦認為日本等周期性市場或受惠於全球經濟復蘇，且估值相對吸引。

對於市場關注的美國10年期國債息率走勢，渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文預計，美債息升勢在第二季將轉為平穩，料10年期國債息率在未來12個月將在1.5厘至1.75厘上落，要再升至2厘水平壓力較大。

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