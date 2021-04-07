●吉利汽車（175）3月總銷量為10萬部，按年多37%，按月增30%，當中5,657部為新能源和電氣化汽車。以轎車、運動型多用途車，以及多用途汽車的總銷量劃分，分別為4萬部、5.81萬部及1,916部。

期內吉利出口量10,064部，按年增長逾2倍，中國市場總銷量為89,965部，多29%。首季總銷量為33.36萬部，增長約62%，達至全年銷量目標153萬部的22%。

●融創中國（1918）3月實現合同銷售金額478.6億元人民幣，按年升55%；合同銷售面積約327.6萬平方米，升43.2%；合同銷售均價約每平方米14,610萬元人民幣。

●雅居樂集團（3383）3月預售金額合計為130億元人民幣，按年增；對應建築面積為92.7萬平方米，多；平均價為每平方米14,026元人民幣。

●美的置業（3990）3月連同合營企業和聯營公司的合同銷售金額約159.7億元人民幣，按年增1.1倍，相應的已售建築面積約131.7萬平方米，多75.4%。

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