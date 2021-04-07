下午4時15分

歐洲股市早段和美國三大指數期貨均升，納指期貨升0.19%或25點，至13,595點，道指期貨升0.09%，至33,344點；標普500指數期貨升0.12%，至4,068點。

德國DAX指數升0.14%；英國富時100指數升0.9%；法國CAC40指數升0.38%；意大利富時MIB指數升0.19%。

理想汽車（LI）宣佈擬發行7.5億美元2028年到期的可換股債券，盤前跌近3%。

蔚來汽車（NIO）行政總裁李斌稱當前出現供不應求的汽車晶片多為基礎晶片，對行業構成的是短期壓力，預計下季挑戰比較大，盤前跌0.5%。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略