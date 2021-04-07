上年疫情大爆發令航空業蕭條，大部分飛機曬太陽，國泰（293）要四出撲水，大部分員工都要變相減薪11.5%。高層都以身作則帶頭減薪兩至三成，不過計埋其他福利，有董事實際上減得少過員工。

國泰上年希望員工放兩輪自願無薪假，前後6星期，變相全年減薪11.5%。高層當然帶頭參與，名義上減薪17%，四月至年尾再減薪9個月，即係主席同行政總裁減薪30%，其他董事減20至25%，不過只係減「基本薪金」。國泰公布2020年年報，顯示董事整體底薪的確減少咗15.6%，總共支出1,710萬元，但實際上仲有花紅、津貼、退休計劃供款、房屋福利等等，減幅無想像咁多。

頭5大高層整體薪酬入面，都只係減少11.9%，尚算同員工睇齊，但咁樣共渡時艱又未免易咗少少，營運及航空服務總裁韓兆傑就最輕鬆，減幅竟然唔夠一成，年收1,030萬元，成為全集團最好待遇一位。剛剛轉去母企太古做CFO嘅馬天偉就排第二，都有908萬薪酬，2019年臨危受命嘅CEO鄧健榮就排第三，有成813萬。

疫下派巨額花紅

如果用所有董事總薪酬計，實際上減幅只係少9.3%，當中花紅支出過千萬，大增78%！華華仔細去睇，其實花紅入面有唔少係屬於2019年已經黯然下台嘅前CEO何杲同顧客及商務總裁盧家培，屬於延後發放，現有董事實際花紅有幾多，睇怕要比較埋出年條數先知。

話時話，疫情之下機師仍然好有競爭力，上年年薪過百萬嘅飛行人員有成1,066個，比2019多出七成咁多，年薪超過550萬嘅，亦都由1個增加到2個。不過10月嗰陣國泰大裁員，留低嘅都要焗簽加辣條款，待遇少一截，今年百萬俱樂部成員應該會大減。

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