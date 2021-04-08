在澳門經營酒店的南岸集團（577）出售標價350萬元的勞斯萊斯幻影型號加長版（Rolls-Royce phantom extended）汽車，買方為一間經營澳門地產的公司聯生發展，屬南岸大股東德祥地產（199）持股35.5%的附屬公司。

南岸稱，該汽車賬面淨值為130.4萬元，估計將就出售事項實現219.6萬元收益，將用作一般營運資金。本報在網上翻查有關汽車的二手價，2017年時叫價高達接近1,000萬元（見圖）。

該公司稱，買賣協議乃按正常商業條款訂立，屬一般日常業務過程， 買賣協議條款屬公平合理。

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