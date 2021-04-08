美國將重返由經濟合作與發展組織（OECD）牽頭的全球稅務談判，拜登政府向135個國家提出了一種對跨國公司徵稅的新模式，呼籲全球最大企業根據它們在每個國家的銷售額向各國徵稅，該提案有助於先前陷入僵局的協商達成共識。

現時不少跨國公司不論銷售收入來自哪裡，都會把獲利轉移至低稅率國家以避免支付高稅率。英國《金融時報》報道，美國財政部製訂了一項計劃以打擊這種現象，當中包括針對美國大型跨國科技公司，並已把計劃發送至135個國家，目的為促進OECD談判，期望建立更穩定的國際稅制。

美國早前於IMF以及世界銀行的春季會議中，提出未來15年將提高美國企業約2.5萬億美元稅收，以支付超過2萬億美元的基建、清潔能源、製造業投資。

報道指出，新稅制將容許拜登政府根據全球最低稅率提高美國企業稅收，而不用再擔心其他低稅率國家削弱競爭；假如美國的計劃獲所有國家接受，其他國家亦可對美國大型科技公司以及其他跨國公司提高稅率。

《彭博》亦報道指出，美國拒絕了其他國家提出新規定只適用於科技行業，認為新稅率應包括跨行業的跨國公司，並表示課稅權要依據一套公式分配，會考慮企業在特定國家內產生的收入。美國財長耶倫亦表示，全球主要經濟體應實現統一企業稅率，以結束長達30年的企業稅惡性競爭，估計新稅制可在未來15年，帶來約2.5萬億美元的額外稅收，以支持拜登2萬億美元的基建計劃。

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