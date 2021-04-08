花旗銀行今日公佈「香港千萬富翁調查2020」調查結果，以2020年11月至2021年1月數據推算，全港千萬富翁人數達 51.5萬人，創歷年新高，佔全港相關年齡人口28.7%，即每約12個相關年齡香港人就有一位千萬富翁。

十八區當中，以港島東區的千萬富翁人口密度最高，佔19%，其次為南區及中西區，分別佔18及17%；九龍及新界區千萬富翁人口密度最高則為九龍城（14%），其次為沙田（12%）。

2020年千萬富翁的淨資產值中位數為1,550萬元，較「2019/2020 年報告」所述的1,700萬元稍為下降。調查顯示，65%受訪者表示其流動資產增加的主要來源為投資回報；被問及涉獵那種金融產品而獲利，股票為滲透率最高的投資工具，有95%,其次為基金（30%）、外幣（14%）、債券（12%）及黃金（5%）。

就樓市方面，看好未來 12 個月樓市的千萬富翁人數較之前有顯著上升，由7%上升至15%。8% 的受訪者表示有興趣於本港置業，亦分別有14%及27%的受訪者表示有興趣於內地或海外置業。10%千萬富翁表示當時為置業好時機；近四成認為當時並非置業好時機；逾五成對樓市抱觀望態度。另外，表示有興趣出售現有物業的千萬富翁人數比2020年上半年稍為上升，但在考慮出售價位方面會較之前堅定。

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊解釋，調整顯示即使樓價上升，但置業決定一向會滯後，加上香港物業昂貴，即使千萬富翁亦未必可以即時決定，故出現「認為升，但持抱觀望態度」出現。

調查亦指，近27%受訪者考慮到海外置業，當中以英國、澳洲及加拿大居多；而72%受訪者表示當子女平均年齡為16歲時，準備供他們海外升學，李貴莊指不少受訪者本身香港已有物業，打算在海外「買多層」，而近年投資轉趨多元及國際化，提升了受訪者在海外置業的意欲。

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