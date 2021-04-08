長和（001）旗下赫斯基能源與加拿大能源公司Cenovus於今年初完成合併，Cenovus據報考慮出售赫斯基的亞太業務，包括與中海油（883）合作的中印天然氣項目。長和執董兼Cenovus董事陸法蘭回應傳媒查詢時，否認有關消息，並稱Cenovus對公司的亞洲資產及合作夥伴感到滿意。

陸法蘭回應指，部分傳媒誤解Cenovus行政總裁Alex Poubaix的說話，指其暗示Cenovus正在出售其亞洲資產，他澄清公司並沒有任何類似決定，一旦加拿大和中國恢復正常國際空運航班後，公司高層將與中海油高層親自會面，以發展雙方的合作關係。

加媒日前報道，Cenovus行政總裁Alex Poubaix於一個研討會上表示，正評估赫斯基的亞太資產，或未必符合集團核心資產性質，考慮出售有關資產；另暫停出售加拿大汽油零售業務，由於該業務估值正處低水平，認為並非出售資產的合適時機，待市場有好轉時才考慮。Poubaix又預測，隨著疫苗面世及北美洲經濟復甦，未來一季表現或會超出預期，將對集團零售業務及赫斯基旗下煉油資產帶來良好前景。

赫斯基於今年1月與Cenovus訂立安排協議，雙方將於一項市值236億加元（包括債務）的全股份交易中合併，成立一家新的石油及天然氣綜合能源公司，並將以Cenovus名稱營運。經換股安排後，長和持Cenovus Energy約15.7%權益，李嘉誠私人持股11.4% ，兩者合計仍是公司最大股東。

長和股價今日升1.8%，報63.5元。

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