【本報訊】股神畢菲特在2021年《福布斯》富豪榜跌出前五席，是逾20年來首次，雖然其身家增至960億美元（約7,473億港元），但只排行第六。現時前五名世界富豪中，有四名皆經營科技產業，包括Tesla行政總裁馬斯克和facebook創辦人朱克伯格等。而主力投資傳統產業的畢菲特地位褪色，猶如舊經濟被新經濟奪去光芒的倒影。另外，由於新股集資及虛幣熾熱，身家10億美元以上的富豪亦增加600多人。

以今年3月5日的數據計算，全球資產淨值最高的是亞馬遜創辦人貝索斯，達17,70億美元（約13,778億港元），其身家隨亞馬遜股價大漲而較上一個統計年度飆56.6%，蟬聯首富。

第二名是急速冒起的馬斯克，去年只是排31名，但Tesla的電動車業務牢牢抓緊領導地位，市場過去一年又追捧電動車產業的潛力，令其今年初一度在彭博富豪榜晉身世界首富，而福布斯的統計亦顯示馬斯克躍居第二，資產淨值按年增長5.1倍至1,510億美元（約11,754億港元）。

唯一不是經營科技產業打入前五的，是奢侈品牌企業LVMH行政總裁貝爾納．阿爾諾（Bernard Arnault），以1,500億美元（約11,676億港元）資產淨值屈居馬斯克之下，排名則按年沒有變動。

第四名是微軟創辦人蓋茨，身家按年升26.5%至1,240億美元（約9,653億港元），但排名下降兩級。朱克伯克突升至第五位，身家達970億美元（約7,551億港元），較去年多77.3%，福布斯分析指，因為世界各地的人去年需要靠社交媒體保持聯繫，facebook的股價亦累升近八成。

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舊經濟升幅不及新經濟

福布斯報道特別提到，畢菲特是自1993年以來，首次被踢出前五名。據福布斯統計，股神的資產淨值按年增42.2%，可惜排名仍要由去年第四名跌兩級。另據彭博統計，巴郡持股表現直接影響畢菲特的身家；而CNBC數據則顯示，巴郡前五大投資持倉中，有四隻都是舊經濟產業，包括美國銀行、美國運通、可口可樂和卡夫亨氏，前兩者屬金融業，後兩者是飲料、食品製造商，這些企業去年升幅比Tesla等科技股相差甚遠，餘下一隻才是科技股蘋果公司，但未能力保畢菲特的排名不跌。

按巴郡最新一季持倉披露，蘋果仍佔其投資組合最大比重，但較去年第三季有所減持。反觀前五名富豪，絕大部份是通過經營提升企業的技術和盈利水平，高速增長反映在持股的股價表現上，最終為其帶來巨大財富效應。

10億美元以上富豪大增

去年環球爆發疫情，但福布斯指出，由於火熱的公開集資活動、加密貨幣上揚及股市造好，統計顯示身家數以10億美元的富豪按年增加了660名，合共2,755名，屬前所未有的水平，這批人士的資產淨值共達13.1萬億美元，較2020年的8萬億美元多出63.75%。