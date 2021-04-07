【本報訊】港滙昨日走弱，一度跌至7.7835兌1美元水平，為一年以來新低。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，即使美元指數從高位下調，但市場對港元需求不強，「主要由於近期港股波動、北水大不如前、新股集資反應唔熱烈，導致IPO貸款減少等。

李若凡續稱，現時銀行體系總結餘仍然於歷史高位，港元供應充足，央行未有明確收緊政策，資金未有出路，對港滙有一定壓力」。

受累IPO反應差

李若凡預期，港滙將徘徊在7.75至7.8區間，目前向7.79方向邁進，惟再跌機會不大，「港美息差唔算太大，唔會有好多套息交易；以及6月至8月上市公司派息，都會帶動港元需求」。

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆表示，港滙走弱主要由於近期本港IPO招股反應及半新股表現偏軟，導致由IPO推動的港滙需求減弱；加上銀行一般會在長假期前預留港元頭寸，假期後則釋放部份資金，故拖累港滙走弱。

葉澤恆預期，港滙短期未必會進一步跌至弱方兌換保證、即7.85水平，視乎市場氣氛、新股反應及美元走勢而定；短期看7.8。

至於本港隔夜拆息升至0.03741厘；1個月拆息升至0.12661厘；3個月拆息則持續下跌至0.20821厘，創超過10年新低。