早前多個甲廈項目推出新供應，吸引沉寂多時的投資者及機構「出手」入市。其中懲教署「遮仔會」相隔一年再出動，最新豪擲逾億元購入新世界（017）旗下長沙灣荔枝角道888號甲廈單位。

據土地註冊處資料，荔枝角道888號7樓A5至A9室，面積約10,062方呎，新近以1.178億元易手，呎價約11,709元；登記買家為懲教署儲蓄互助社。

事實上，俗稱「遮仔會」的儲蓄互助社多年來不乏購買物業收租，其中香港警察儲蓄互助社更坐擁百億資產。至於懲教署「遮仔會」於去年4月亦已9,528萬元，購入灣仔胡忠大廈4個中層寫字樓單位；連同最新購入荔枝角道888號，該機構近一年已斥逾2.13億元入市。

政府部門公務員旗下的儲蓄互助社（簡稱儲社）於70年代起創立，主要提倡社員節儉、收取社員的儲蓄作為股份的付款或作為存款，及專為援助或生產目的而貸款給社員。除了儲蓄，更會派息、為社員提供貸款服務及各項福利；在經濟差及低息環境時，「遮仔會」標榜享高存款利息、低貸款利息。

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