港股放完長假後表現得非常疲弱，恒指有下試主要支持位28000-28100點的趨勢，一旦這防線失守，再探近期低位27500點真是指日可待。港股的走勢真是這麼差？答案視乎內地銀行會否在未來幾季真的如傳聞般放緩貸款增速，一旦這傳聞成真，內地股市肯定唔掂，港股也會被拖累。不過，如果內地股市顯著調整，中央有頗高機會要出手救市。因此，中央是不會不考慮後果要求內銀大幅收緊貸款，以免引起資產價格大跌，最終變成窒礙經濟表現的元兇。

雖然筆者不太相信內銀會大幅收水，但市場卻突然出現一個壞消息，騰訊（700）主要股東Prosus以每股575元至595元減持約2%的騰訊。上次Prosus減持後，騰訊股價曾急挫。這次減持會帶來甚麼影響，大家拭目以待。

現時最佳的策略是買入受惠環球經濟復蘇的股票，上周推介的中遠海控（1919），在兩個交易天升了超過3成，回報豐厚。今周提議留意建滔集團（148），建滔2020年全年業績非常優秀，加上派特股息，會吸引機構投資者，此外，環球經濟回暖會為建滔帶來更大的盈利動力，可望為投資者帶來不俗的回報。

關焯照

經濟學家