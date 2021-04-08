何文田128 Waterloo 兩房1,330萬元沽。
樓市成交熾熱，萊蒙國際（3688）旗下何文田窩打老道新盤128 Waterloo，最新以1,330.6萬元沽出一伙兩房單位，呎價高達25,490元。
成交單位為128 Waterloo 7樓B室，實用面積522方呎，兩房連儲物室間隔，折實成交價為1,330.6萬元，呎價25,490元。萊蒙國際集團有限公司銷售及市場總監蘇誦豪指，買家為同區換樓客人，鍾情於九龍傳統豪宅地段。蘇誦豪指，項目拆棚後屢錄成交，加上推出最新付款計劃，即接連錄得成交。
馬鞍山迎海．駿岸四房大宅2,675萬售
恒地（012）馬鞍山迎海．駿岸今日錄一宗成交，單位為6座23樓A室，實用面積1,454方呎，四房雙套房間隔，招標成交價2,675.3萬元，呎價18,400元。
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