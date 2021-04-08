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Carousell強攻汽車網購 冀3年內做香港一哥

1小時前
Carousell成立Carousell Auto Group整合東南亞市場，擬為港引入更多汽車網上買賣服務。

線上拍賣平台Carousell宣布，成立Carousell Auto Group以整合東南亞及香港二手車服務，如擴展汽車金融服務，目標為3年內在香港汽車買賣平台排名第一。

Carousell公布，將旗下香港、新加坡、馬來西亞、越南和菲律賓的汽車交易平台整合，納入新成立公司Carousell Auto Group，旨在提高東南亞汽車市場的影響力，包括動用C2B競投平台Carousell SwiftQuote，以及透過Revo Financial為用戶提供金融服務。這些服務至今仍未在香港發展，而成立新公司後，未來將在港陸續引入有關功能。

汽車買賣佔收入三分一

Carousell在2019年與兩家菲律賓網上銷售平台合併後，鞏固東南亞分類汽車市場領先地位，整合前的Carousell Autos在東南亞瀏覽及出售汽車相關商品均為最多，現時汽車買賣佔Carousell整體收入三分一。至於香港的Carousell Autos主要出售全新或二手車、電單車等，去年汽車產品數量按年增長3倍。

Carousell首席戰略官兼馬來西亞行政總裁Gaurav Bhasin表示，期望3年內令香港及新加坡成為排名第一的汽車分類買賣平台，目前汽車品牌於馬來西亞、越南及菲律賓市場居於領先地位，又稱疫情帶動了網購熱潮，汽車亦變成熱門網購產品，會作進一步推廣。

Carousell共同創辦人吳承瀚亦指，希望把Carousell建立一站式商店，讓各地用戶能快速順暢地完成汽車買賣，並搜尋到各種有關汽車的資訊，包括廠房、配件及服務。他指，期望把經營東南亞汽車業務的經驗和專業知識帶到香港，進一步擴大Carousell Autos業務。

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