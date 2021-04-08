上市公司需要於年結後三個月內公佈業績，如果延遲就要停牌，結果上星期就有六十幾間以12月作年結的公司因不能在3月31日死線前刊發業績而停牌。不少公司以疫情致核數延誤作擋箭牌，作為核數師一聽就知只是借口，一來疫情至今發生超過一年，核數師理應一早準備好如何應對，加上大家開始習慣遙距核數，準時完成應該無甚難道；二來偉大祖國早已清零，香港情況亦漸漸好轉，受疫情影響實在講不通；三來其他公司都受疫情打擊，為何只有你哋要延遲？

所以延誤理由只有兩個：公司於肺炎下表現差，在重大會計問題如資產減值、持續經營方面未能與核數師達成共識；又或是以往公司的會計政策一直存在灰色地帶，但核數師在現時財匯局監管趨緊下要「揸正嚟做」，結果傾唔掂數要延遲公佈業績。無論是何者，都代表公司盤數有問題，所以大家投資這類公司要十分小心。

不過凡事兩面睇，延遲刊登業績代表核數師有盡力把關，至少算是向大家拉起警報，減少中伏機會，作為同行亦覺得他們十分盡責，畢竟要令客戶延期是一個艱難決定。但另一方面，我又有點擔心，這種盡責可以維持幾耐？我不是懷疑同行的決心，而是大環境未必再容許核數師咁做。單以公司查冊為例，核數師很快就連這基本工序都做不到，連公司背景、關聯人士都不清不楚，絕對會為核數帶來風險。而且我們還未知情況會收緊到何地步，未來可能左一句個人私隱、右一句國家機密就什麼都查不了，那監管再緊、核數師再盡力把關又有何用？

神仙丁

http://fb.com/AuditSlave/

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略