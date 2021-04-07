中信股份（267）去年股價大瀉48%，今年狗股大翻身，年初至今急升35%，在恒指成分股中掄元。北京控股（392）估值殘爆，可期一如中信大反攻。

北控上周三晚宣佈末績，上周四股價大跌1.45元，昨日回升0.2元，收26.2元。

1) 北控是中國燃氣（384）的大股東。中燃現價較10年前的今日（3.74元）暴升752%，北控現價則較當年今日（42元）跌去38%，大脫節。

PE 4.1倍 低同業75%

2) 北控去年純利52.9億元，跌34%，PE 6.2倍。不計一次性損失19.1億元，去年賺72億元，只跌10.7%；以此計算，PE只有4.6倍。

3) 北控的盈利74%來自燃氣業務，24%來自水務，兩瓣都是有潛力行業，去年一次性損失料告一段落，今年盈利有機重見2019年的80.5億元，PE再回落至4.1倍。三大燃氣股新奧燃氣（2688）、中國燃氣（384）、華潤燃氣（1193），今年平均預測PE 16倍，北控折讓75%。

4) 北控今年預測PB 0.37倍，較三大同業平均3.14倍大折讓88%。

5) 北控去年每股派息1.14元，無減派，股息率4.4厘，三大同業平均2.8厘。

6) 北控持中燃23.72%及北控水務（371）41.13%，佔兩公司市值515億元，已較本身市值331億元超出56%。

★北控現價26.2元，可期大反攻，目標價42元，潛在升幅60%，目標價PE 6.6倍仍較三大同業折讓6成。Morningstar睇48.5元，中金睇39元。

同場加映：中航科工（2357）去年上半年賺7.4億元人幣，按年升16%，下半年賺12.55億元人幣，激增77%，全年賺19.95億元人幣，大增77%，遠勝預期。現價5.21元，PE 17.2倍。

中航科工是4家A股公司洪都航空（滬：600316）、中航電子（滬：600372）、中航光電（深：002179）、中直股份（滬：600038）的大股東，四隻A股平均PE 82倍，中航科工PE較它們折讓近8成。2021年，中航科工預測PE 15.1倍，較「四條A」折讓七成。中航科工今年預測PB 1.31倍 ，較「四條A」折讓七成。中航科工市值402億元，所佔「四條A」市值714億港元，已較本身市值高出8成。

中航科工現價5.21元，較年初高價8.13元已調整36％，目標價6.9元，潛在升幅32％。大和上周報告睇9元，中銀國際睇7.86元。

何車