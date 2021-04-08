港股今日午後重上兩萬九關，尾市升逾三百點。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，由於預計科技股表現持續膠著，將對4月份股市持觀望態度，並認為港股後市較大機會牛皮，要有新的利好因素才能推動大市向上，例如A股反彈、北水重新大規模湧港等，「惟現時未見到北水走勢出現轉捩點」。

他指出，通脹升溫對股市而言未必是壞事，皆因企業盈利或能從中受惠，並認為今明兩年為中國企業盈利增長的「黃金時期」，相關股份回調反而為投資者提供買入機會。該行看好三大板塊，包括與消費者相關的服務業，如金融、教育、醫療等；從事進口替代的科技股；以及減碳概念股。

許長泰看好科技股的長遠回報，指若作三至五年的長期投資，現時將會是入市的時機。惟他稱，除了中資科技股面對的監管風險升溫，美國科技股亦將遇上企業稅務增加的政策風險，「在政策未明朗化之前，科技股短期走勢都會較為膠著」。他又指，除了投資者過往留意的電商龍頭股外，亦可留意中資軟件股，皆因中美關係陰晴不定，中國將投放更多資源於軟件、晶片研發等。

至於美國10年期債息走勢對股市的影響，他估計，若美國經濟在今年第二、三季經濟增長6至7%，且通脹率升至5%，美國10年期債息或將於今年底升至2厘，「若債息短時間急升，市場波動性會較大」。基於預計債息持續向上，他較偏好高收益債息券及以美元計價的新興市場債券。

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