香港電視（1137）公佈網購平台及門市業務上月營運數據，每日平均訂單數量為3.57萬，按月升6.6%；平均訂單值為475元，按月跌2.3%；平均每日訂單總商品交易額為1690萬元，按月升3.7%；總商品交易額（GMV）為5.25億元，按月升15.1%。

曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量，上月為41.5萬人，2月份為38.2萬人；每月活躍使用者為137.5萬人，2月為135.3萬人。

另外，王維基在facebook提到「尋覓接班人」，指該公司見習行政人員（MT）第二輪招募展開，並指公司香港及國際業務兩位行政總裁，都是2003年及2004年MT，「我哋真係需要人，尤其是有創意、有能力、有膽識嘅年輕人，只要你係大學畢業生又少於兩年工作經驗，歡迎你加入HKTV 叻起上嚟，做埋我個位都得。」

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