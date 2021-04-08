騰訊（700）被大股東Prosus減持2%股權，套現超過1,000億港元，歐美ADR一度跌9%，不過回到港股，則受一眾散戶及大媽堆起「血肉長城」吸納，跌幅不斷放緩。

騰訊由今年2月高見775.5元，之後一個月一度跌穿600元，由高位計跌幅達到23%，加上大股東賣股，所有壞消息盡出，一般散戶可能認為是「特價時段」，值得撈底買入。

不過我們需要思考的是，為何大股東過去數年不斷減持手上的騰訊股票呢？

2018年，大股東Nasper先出售騰訊2%股票。然後在2019年，Nasper將持有的騰訊及mail.ru兩大重要資產，聯同部份已投資的科網公司，打包成Prosus上市，目前Nasper佔Prosus約72.5%股權，代表Nasper在Prosus上市後，已進一步將騰訊持股，由上市前約30.86%間接減到22.4%。

再到今次減持騰訊股票，反映Nasper在2018年首次啟動減持後，3年內已3次大規模減持騰訊，固中原因值得細味。

個人估計，雖然騰訊業績仍然交到功課，不過公司逐步轉型至投資其他科網公司的控股公司，也越來越明顯，持有一家投資控股公司，容易出現價值折讓，就像長和（001）一樣，故大股東在騰訊轉型期間減持股票，也無可厚非。

另一方面，雖然騰訊業績穩定，但近年則沒有太多的增長點，廣告受字節跳動步步進逼，雲服務不及阿里雲，僅繼續壟斷手遊，也不像美團（3690）外賣業務稍見盈利，就all in社區團購繼續搏殺。對Prosus而言，騰訊增長不夠快，創新公司何其多，減持套現，尋找其他改變世界的業務，或者更佳。

與其撈底騰訊，不如像風投企業一樣思考，尋找更具爆發力、能改變世界的新經濟股，或是更好的策略。

徐風

筆者為證監會持牌人https://www.facebook.com/followsthewind/

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