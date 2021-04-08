UNIQLO母企迅銷（6288）截至今年2月底止中期純利按年升5.4%至1,059億日圓（約75.2億港元），經營溢利則上升22.9%至1,680億日圓（約119.4億港元）。同時上調盈利預測，將全年度經營溢利由增長64%調升至70.7%。

迅銷中期收入按年微跌0.5%至1.2萬億日圓，經營溢利上升23%至1,680億日圓，收入下降而溢利大增，主要是日本及大中華地區的UNIQLO盈利帶動，歐美及其他亞太地區則見大幅下降。

該集團上調今年業績預期，將截至8月底止全年的收入，由上季估計的增長9.5%調升至增10%，達2.2萬億日圓，經盈溢利增長從64%調升至70.7%，為2,550億日圓。維持派中期息每股240日圓。

大中華收入比重減少

近期不少良好棉花發展協會（BCI）成員企業，因暫停採購新疆棉花引起中國網民杯葛，迅銷亦為BCI成員之一。迅銷早前指UNIQLO沒有在新疆生產任何產品，也沒有外判到該地區的紡織廠或紡紗廠生產。

最新業績顯示，迅銷在中、港、台三地的大中華地區，收入比重為22.4%，按年減少3.4個百分點，仍為第二大市場；其他亞太區、北美及歐洲地區收入比重則有所提升。

香港收入改善

以業務劃分，期內海外UNIQLO收入跌3.6%至5,218億日圓，經營溢利則升25.9%至670億日圓，毛利率因控制折扣促銷而增加4.7個百分點。除了中國市場外，台灣及香港市場的收入也有所改善，東亞地區銷情總體良好，至於網店在各個市場的收益均有所增長，並保持強勁銷情。

最賺錢的日本UNIQLO收入增6.2%至4,925億日圓，經營溢利大增36.6%至978億日圓，當中網店銷售額為738億日圓，增長40.5%。滿足居家需要的商品、秋冬主力，以及部分運動功能服裝系列產品的銷情強勁，帶動同店銷售淨額增長5.6%。

GU品牌收入微升0.3%至1,326億日圓，經營溢利微增0.4%至158億日圓，期內受疫情影響，市中心來店顧客數量減少，但部分針織外套、雙面外套，以及滿足居家需要的休閒服銷情強勁，令分部業績大致持平。

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