香港營商環境好轉，IHS Markit公佈香港採購經理指數報50.5，按月輕微上升，是連續兩個月好轉，而業職位增長亦創近10年來高位。

企業於3月新接受訂單量受到疫情持續影響而進一下微跌，縮減率與上月持平，但有企業表示，需求因防疫限制輕微放寬而出現改善象。3月來自內地的新增訂單量，以及整體出口訂單位，兩者的跌勢亦已經減緩。

不過，有業者持續憂慮武漢肺炎的影響，因而看淡未來一年的經營前景，與上月樂觀心態有分別。IHS Markit指，3月份的營商情緒仍是兩年來的高位，有企業期望接種疫苗計劃能順利，對未來業務有信心。

另外，亦有企業連續第2個月增聘員工，職位增長率更升至接近10年來最高，同時亦擴大採購活動，結束為期8個月跌勢。

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