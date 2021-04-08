騰訊（700）為主要股東的聯易融科技（9959）今早公佈招股結果，一手中籤率20%，抽20手（10,000股）可穩獲一手，頭鎚飛3張獲分發474手；發售價每股定價為17.58元，超額認購約97.46倍，集資淨額77.14億元，將於明日（9日）主板上市。

聯易融科技於2016年成立，騰訊為A輪早期投資者，最新持有聯易融科技18.89%股權，為公司單一最大股東，比創辦人首席執行官宋群個人持股還要高，其他投資者包括中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司GIC和渣打銀行（香港），分別持股12.03%、11.92%、9.2%及3.61%。

聯易融科技採同股不同權架構，A類股份持有人每股擁有10票投票權。

攜程今起招股 入場費1.68萬元

另外，國內最大網上旅遊服務平台攜程Ctrip剛通過港交所（388）上市聆訊，於今日起招股。公司將發行3,163.56萬股股，每股招股上限為333元，入場費16,817.78元，集資最多105.35億元。

攜程國際配售及公開發售各佔約93%及7%，另設有15%超額配售權；保薦人為中金、高盛及摩根大通。多間證券行已預留孖展額予攜程，其中信誠預留150億元、富途暫預留10億元。

公司第一大股東百度（9888）擁有11.5%股權，承諾90日禁售期；騰訊大股東Naspers亦持股約5.5%。

攜程旗下有4個在線旅遊平台包括攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。據招股書顯示，疫情下攜程去年總收入按年減49%至183億元人民幣。期內大中華市場佔總收入約93%、國際市場則佔7%；受累疫情，去年錄淨虧損33億元人民幣。

獨立股評人聶振邦表示，由於攜程行業獨特，故有一定吸引力，加上參考近期美股反彈一成，反映投資者信心增加，若港股能重上29,000水平，預計有助招股反應，可超購約百倍。

4月7日美股攜程收報38.81美元，跌3.4%。

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