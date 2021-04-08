新地（016）沙田多石街新盤瓏珀山，剛推出首張銷售安排，涉及40伙單位，包括5伙特色戶，在下周五（16日）起招標，每日招標一小時，招標期至6月30日。

是次推出的40伙，標準戶位於16樓至22樓，包括Crown Tower A室（面積1,502方呎四房）、B室（面積942方呎三房）及C室（面積1,494方呎四房）；Queen Tower A室（面積1,262方呎四房）、C室（面積1,218方呎四房）；Queen Tower A室（面積1,103方呎四房）、B室（面積974方呎三房）。

另外招標5伙特色戶，包括2伙連平台戶、2伙連花園戶及1伙連天台戶Z，單位實用面積1,182方呎至1,521方呎。

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