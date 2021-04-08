彭博引述知情人士透露，李澤楷旗下電訊盈科（008）正在考慮出售其信息技術和數據中心子公司。

消息指，電盈正在與一間財務顧問合作，潛在交易估值可能逾10億美元，其他電信公司和私募股權公司已經表示有興趣收購。

在官方網址提到，電訊盈科企業方案提供服務包括數碼解決方案、資訊科技外包、雲計算、系統開發和集成、數據中心託管和管理服務、諮詢和物聯網解決方案。

知情人士表示，相關考慮尚處於初步階段，電訊盈科可能決定保留這些資產。電訊盈科的代表不予置評。去年中，曾傳出同系香港電訊（6823）考慮出售其國際企業 子公司PCCW Global，吸引基金初步興趣，令當日股價升4.6%。當時公司回應指不評論市場傳聞，惟強調PCCW Global是香港電訊業務重要的一環。

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