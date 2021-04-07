【本報訊】社交網絡平台於疫市下估值水漲船高。彭博周三引述消息人士稱，語音社交應用程式Clubhouse計劃尋求新一輪融資，倘若事成，對應公司估值將增至40億美元（約312億港元），意味Clubhouse估值於短短三個月內急增四倍，投資者對Clubhouse前景感樂觀。

Patreon成功融資12億

去年4月才成立的Clubhouse，雖然兩個月前被中國封鎖，但用戶人數有增無減。截至今年2月底，Clubhouse每周活躍用戶錄1,000萬名，用戶可創建自己的線上廣播節目，聽眾可以收聽訪談，進行小組討論或參與現場聊天。

另一方面，《華爾街日報》昨日報道Patreon公佈新一輪融資，籌共1.55億美元（約12.09億港元），公司估值增至40億美元，較去年9月估值擴大超過三倍。Patreon本輪融資牽頭人為老虎基金。Patreon對上一輪融資為去年9月，當時籌集9,000萬美元，估值約12億美元。

至於即將於本月14日在納斯達克交易所直接上市（Direct Listing）的Coinbase，昨日公佈今年首季業績扭虧為盈。

集團收入按年勁增9倍至18億美元，經認證後用戶人數錄5,600萬，交易量則達3,350億美元，去年全年純利3.223億美元，好過前年3,040萬美元虧損。