喺香港都有上市，前身係敦沛金融嘅西證國際（812）前日出po請副總裁，個招聘廣告就喺財經界瘋傳。

華華睇返個職責，都係協助擬定公司戰略發展規劃及年度預算目標、制定和完善基本管理制度個啲。但睇返入職要求，第一句就已經講到明要「中共黨員」，仲話明要「堅持一國兩制，愛國愛港」、「具備良好的品行和職業操守。」較實質條件就係金融、經濟、管理等相關專業碩士研究生及以上學歷，具備5年以上相關工作經驗就得，仲講到明「特別優秀者可適當放寬條件」。

西證上年多位執董、獨立非執行董事相繼跳船，上個月行政總裁更加離埋職，管理層換嚟換去，唔通佢哋唔夠愛國？

西證國際已經連續3年蝕過億，依幾年仲不斷發債，可能要靠「中共黨員」先可以拯救到公司。

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