【本報訊】老虎基金前基金經理Bill Hwang管理家族投資基金Archegos Capital爆倉事件餘波未了，美國財經頻道CNBC昨日引述知情人士稱，摩根士丹利於Archegos基金爆倉事件的前一晚、即上月25日，率先向多間小型對沖基金，劈價賣出總值約50億美元（約390億港元）的相關中概股及美國媒體股，避過慘重損失。

向對沖基金劈價售股

該報道引述消息指，大摩向上述中小型對沖基金，以折讓價出售的中概股及美國傳媒股，事前是獲得Archegos同意。但大摩於出售持股過程中，沒全面披露實況，只表示為客戶追繳保證金的一部份，目的為預防一名客戶爆倉，沒有明確地提到該行出售的中概股和美國媒體股是來自問題客戶的持倉。翌日Archegos爆倉後，多間華爾街大行向市場大幅拋售中概股及美國媒體股。上述中小型對沖基金感到遭大摩出賣，意味該行或有些人早已知道Archegos有機會爆倉，以及部份中概股和美國媒體股面臨的拋售潮。大摩與高盛均拒絕回應報道。

另一方面，投資者靜候聯儲局公佈議息紀錄前，紐約股市周三早段牛皮，至本港晚上約10時38分，道指報33459點，升29點；標指繼續徘徊歷史高位，報4081點，升7點；納指升26點，報13724點。10年期美債孳息創兩周低，報1.649厘。